خسائر فادحة للميليشيا في الجوف وحجة

المصدر: عدن - البيان

تصدّت قوات الشرعية، لهجوم شنّته ميليشيا الحوثي، على مواقعها بوادي وسط بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. ووفق مصادر عسكرية، فإنّ قوات الجيش أسرت 12 عنصراً من الميليشيا أثناء الهجوم، واستعادت أربع آليات عسكرية من قبضتها وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي، عدداً من المدرعات العسكرية للميليشيا في المنطقة.إلى ذلك، استمرت ميليشيا الحوثي، في تحديها للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في الساحل الغربي، باستهدافها التجمعات السكنية والمزارع في مديريتي حيس والدريهمي ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا. وذكرت القوات المشتركة أنّها أسقطت طائرة مسيرة للميليشيا في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع. كما حرّرت قوات الجيش الوطني عدداً من المواقع الاستراتيجية في محافظة حجة وأسقطت طائرة مسيّرة.

وفي الساحل الغربي، ضبطت القوات المشتركة، شاحنتين تحملان كمية من مادة السماد «اليوريا» المهربة التي تستخدم في صناعات عسكرية، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة الميليشيا.

سياسياً، جدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريس، الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، والتركيز على التسوية السياسية، وتسخير كل الجهود لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس «كورونا». وجاء في بيان أنّ غوتيريس يدعو إلى الوقف الفوري للقتال في اليمن، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة فيروس كورونا.