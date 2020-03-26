السعودية تشدّد حظر التجول.. وإصابات جديدة بدول عربية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

يواصل فيروس كورونا التفشي على نحو محدود في الدول العربية حيث تم تسجيل حالات جديدة من الإصابات التي تقابلها أعداد من المتعافين.

وشددت المملكة العربية السعودية حظراً جزئياً للتجول في أنحاء البلاد بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، ليشمل منع الدخول أو الخروج من الرياض ومكة والمدينة فضلاً عن منع الانتقال بين جميع مناطق المملكة بدءاً من أمس. ووسعت الأوامر الملكية أيضاً حظر التجوّل في المدن الثلاث ليبدأ الساعة الثالثة عصراً بدلاً من السابعة مساء اعتباراً من اليوم. وأعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس. وأشار الناطق باسم الوزارة محمد العبد العالي إلى تسجيل 133 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 900. ولفت إلى شفاء 29 حالة.

وسجلت البحرين 27 إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة إلى 419 حالة. كما ارتفع عدد المتعافين إلى 190، فيما أعلنت الكويت تسجيل 4 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 195 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 99 حالة. وأوضحت الوزارة، أن سبع حالات مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، وحالة تخضع للتقصي الوبائي. وأشارت إلى شفاء 17 حالة من المصابين.

فلسطين

وأعلنت الحكومة الفلسطينية أول حالة وفاة لامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة، وتسجيل إصابة جديدة في رام الله بالضفة الغربية ليرتفع عدد المصابين إلى 62 حالة في الأراضي الفلسطينية تماثل 16 منها للشفاء. وقال الناطق باسم الحكومة إن فتاة أصيبت بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أمس، ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا إلى 21، بعد تسجيل حالة جديدة. وأشارت إلى تسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 442 إصابة.

وفي تونس، قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 50 بالمئة لتبلغ في المجمل 173 إصابة. وأضاف أن حالات العدوى المحلية ارتفعت بشكل ملحوظ في البلاد، وأن تونس سجلت 59 إصابة جديدة أمس. وحتى الآن بلغ عدد الوفيات في تونس أربع حالات.

تخفيف أردني

وبدأ آلاف الأردنيين، أمس، الخروج من منازلهم للتسوّق من المتاجر وأفران الخبز والصيدليات القريبة بعد قرار السلطات تخفيف إجراءات حظر التجول لثماني ساعات يومياً.

وفيما ارتفعت حالات الإصابة في سوريا إلى خمسة، سجل لبنان 29 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 333 حالة. وقالت وزارة الصحة، إنها تقوم بمتابعة جميع الحالات التي شخصت في مختبرات غير مرجعية والتي أصبح مجموعها 50 حالة من أجل تأكيدها.