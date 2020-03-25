مجلس العموم البريطاني يعلق أعماله لشهر بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

يستعد مجلس العموم البريطاني مساء الأربعاء لتعليق أعماله لنحو شهر بسبب فيروس كورونا المستجد رغم انتقادات المعارضة التي تعتبر أن قيام النواب بدورهم في هذه المرحلة الحرجة هو أمر "حيوي".

وتقدمت الحكومة المحافظة التي تتمتع بغالبية كبيرة بمذكرة لمجلس العموم مقترحة إغلاق المؤسسة الاربعاء، اي قبل اسبوع من موعد الاجازة البرلمانية لمناسبة عيد الفصح، على ان يستمر ذلك حتى 21 ابريل.

وقال وزير الإسكان روبرت جنريك للبي بي سي إنه قرار "منطقي" انطلاقا من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار الوباء.

وأضاف "على البرلمان بالتأكيد أن يكون مثالا يحتذى به".

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين بإغلاق عام في انحاء المملكة المتحدة لثلاثة اسابيع.

وكانت الجلسات الاخيرة لاستجواب الحكومة عقدت في اطار لجان ثانوية بسبب مرض عدد من النواب او قرار اتخذه آخرون بعزل انفسهم لعدم مخالطة زملائهم.

وابدى جنريك "الثقة بأن البرلمان سيستأنف جلساته بعد اجازة الفصح"، مشددا على اهمية "ان يؤدي النواب دورهم".

وأثار الإغلاق المبكر لمجلس العموم انتقادات المعارضة.

وقال النائب العمالي بين برادشو عبر تويتر "من الحيوي ان يتمكن النواب من طرح اسئلة ومتابعة عمل الوزراء خلال هذه المرحلة من الطوارىء الوطنية".

واعتبر النائب لويد راسل مويل ان "اغلاق البرلمان لشهر يمثل مشكلة في حين ان علينا دائما اتخاذ اجراءات اساسية للعمال المستقلين" وسواهم، عارضا عقد جلسات عبر الانترنت.