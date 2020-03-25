الكويت تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت دولة الكويت اليوم تسجيل أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 195 حالة.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " عن الدكتور عبدالله السند المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية قوله إن الحالات الأربع تعود لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة و حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية و هي لمواطن كويتي و حالتين لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية و الثانية من الجنسية الصومالية " وجاري تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.