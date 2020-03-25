السعودية تسجل ثاني حالة وفاة و 133 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: الرياض- وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)» إلى 900 حالة، بعد تسجيل 133 إصابة جديدة، وتسجيل ثاني وفاة لمصاب بالفيروس، وهي لمقيم في مكة المكرمة.



وذكر الدكتور محمد العبد العالي الناطق الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، حول مستجدات فيروس «كورونا» في السعودية، أن عدد المتعافين من الفيروس في السعودية، ارتفع إلى 29 حالة متعافية. وجدد العبد العالي، الدعوة إلى ترك التجمعات، بما فيها تلك التجمعات في المنازل، وقال: «إذا لزم الجلوس في مكان واحد، عليكم بالابتعاد عن بعض أقل مسافة تكون متراً أو متراً ونصف».



ووافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، بناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» الجديد، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



وتمثلت الإجراءات والتدابير الجديدة على النحو التالي: حيث تقرر منع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.



كما تم منع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة والمدينة المنورة)، وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.