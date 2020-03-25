الكويت: شفاء 4 حالات جديدة من مصابي كورونا والإجمالي يرتفع إلى 43 حالة شفاء

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأربعاء شفاء أربع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم مواطنان ووافدان لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الأربع من الفیروس.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.