السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين عقوبة نشر صور مخالفات حظر التجول في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت النيابة العامة السعودية أن من يقوم بنشر صور أو مقاطع فيديو لمخالفات حظر التجول في السعودية الذي يبدأ من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، ستتم معاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

وحذرت النيابة العامة في المملكة، من "إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية".

وأكدت أن ذلك "يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال".

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).