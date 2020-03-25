مصر تخصص 5 مستشفيات جديدة للعزل الصحي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، عن رفع أعداد مستشفيات العزل على مستوى المحافظات، في إطار الخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد أن عدد المستشفيات المخصصة للعزل بلغ 5 مستشفيات، اثنين منهم في القاهرة "مستشفى 15 مايو" و"مستشفى العجوزة التخصصي"، بالإضافة إلى ثلاث "مستشفى الصداقة" و"مستشفى قفط" في محافظة قنا، و"مستشفى قها" في القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد مستشفيات العزل القائمة وجاري العمل بهم كالآتي: "النجيلة" بمرسى مطروح، و"إسنا" بالأقصر، و"أبو خليفة" بالإسماعيلية و"العجمي" بالإسكندرية ومستشفى "تمي تمديد" بالدقهلية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 100 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة جميعهم لمواطنين مصريين ، ما عدا حالة لأجنبي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأكدت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 20 حالة، وذلك بعد وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عاما، علما أن إجمالي المصابين في مصر بمن فيهم من تعافوا بلغ 402 حالة.