ألمانيا تعرض مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

أكّد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس أمس الثلاثاء استعداد بلاده مساعدة لبنان في مواجهة أزمته الاقتصادية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي من نظيره الألماني.

ووعد الوزير الألماني «بدعم لبنان في تطبيق الإصلاح الهيكلي ما إن يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص».

وتمنى الوزير ماس «إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير حتي، في الأمور ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من أجل الخروج من أزمته».

من جهته، شكر الوزير اللبناني نظيره الألماني «على المساعدات التي توفرها ألمانيا للبنان».وعرض «الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، نتيجة الأزمة الاقتصادية ومواجهة انتشار فيروس كورونا».

وتمنى الوزير اللبناني «توفير المساعدات للأسر الأكثر فقراً لا سيما تلك التي تعتاش من عملها اليومي».

وأشار إلى أن «الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططاً لمكافحة الفساد والقيام بإصلاحات هيكلية في اقتصاده».