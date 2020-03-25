السودان يبدأ تطبيق إجراءات صارمة لحظر التجول

المصدر: الخرطوم – طارق عثمان

بدأت السلطات السودانية أمس في تطبيق قرار حظر التجول الذي أعلنه مجلس الأمن والدفاع، ووجه مجلس الوزراء الأجهزة الأمنية بالتطبيق الصارم للقرار الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السودانية لمجابهة فيروس «كورونا».

وأعلن وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح عن حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» لمواطن سوداني قادم من الخارج ليرتفع العدد إلى ثلاث حالات من ضمنها حالة وفاة واحدة، وقال محمد صالح في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء إن الحالة موجودة حالياً في العزل الصحي، وهي لمواطن سوداني قدم للبلاد في الحادي والعشرين من مارس الجاري.

وأكد أن الإبلاغ عن الحالة الجديدة تم من داخل أسرة المصاب، ووصف ذلك بالأمر الإيجابي، حيث تم عزل المخالطين له، مبيناً أن هناك تعاوناً بين السودان والعديد من الدول في إطار تبادل المعلومات الصحية بشأن «كورونا».

بدوره أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أن لجنة أمن الولاية قررت تطبيق حظر التجوال بشكل كامل لكل الحركة والأنشطة الأخرى والتعامل بكل جدية مع المخالفين بتطبيق العقوبات الرادعة.

وأكد حمدون عقب اجتماع لجنة الأمن بالولاية أن الاستثناءات في إذن المرور لا تمنح إلا للضرورة القصوى حسب تقدير السلطة المختصة، مع التشديد على منع التجمعات أثناء ساعات النهار من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، في كل المواقع بما فيها المطاعم وغيرها.

وأعلن المسؤول السوداني أن الدوام اليومي للموظفين والعمال بدواوين حكومة ولاية الخرطوم تقرر أن يكون بنسبة ٥٠٪ عدا الوظائف القيادية والإدارات المهمة وعلى كل مدير وحده توفيق أوضاع وحدته بما لا يؤثر على مصالح المواطنين، كما قررت لجنة الأمن تكثيف أعمال صحة البيئة وزيادة أعمال الرش وإزالة المخالفات في الأسواق ومنع الأنشطة التجارية العشوائية، وتكثيف التوعية والإرشاد وضرورة التعامل بجدية مع خطورة هذا الوباء ودعا الوالي المواطنين الالتزام بحظر التجوال.