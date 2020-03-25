وفاتان في السعودية والبحرين.. وشفاء أعداد جديدة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

في العالم العربي، ظهرت حالتا وفاة جديدة، وبالمقابل تماثل مئات للشفاء، بالتوازي مع تصعيد في إجراءات الوقاية من جائحة فايروس «كورونا» المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل أول حالة وفاة، لمقيم في المدينة المنورة، فيما تم تسجيل 205 حالات إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المصابة في المملكة إلى 767 حالة.

كما أعلنت مملكة البحرين وفاة أحد مواطنيها (65 عاماً) ويعاني أمراضاً وظروفاً صحية. ووفقاً لبيانات الوزارة فإن المملكة سجلت 390 حالة إصابة، تعافت منها 177 حالة.

وفي الكویت، أعلن وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح شفاء تسع حالات جدیدة. وجميع المتماثلين للشفاء كويتيون (رجل وثماني نساء)، مشيراً إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 39. وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 18 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 84. وأشارت إلى شفاء 17 حالة.

وأعلنت السلطنة تعليق الرحلات الداخلية والدولية اعتباراً من 29 مارس باستثناء عمليات الشحن ورحلات محافظة مسندم.

إجراءات مصرية

في القاهرة، قررت الحكومة المصرية فرض حظر تجول ليلي من السابعة مساء إلى السادسة صباحاً لمدة 15 يوما اعتبارا من اليوم، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأعلن مدبولي أنه تقرر كذلك «إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص خلال الفترة نفسها».وتابع أنه ستغلق ليلاً جميع المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية ومحلات تقديم الخدمات وبيع السلع، مع الغلق الكامل الجمعة والسبت. وأكد مدبولي أنه «ستغلق غلقاً كاملاً طوال هذه المدة (أسبوعين) جميع المقاهي والكافيتريات والنوادي الليلية وتقنين عمل المطاعم».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي مدد العمل بقانون الطوارئ ثلاثة أشهر، كلف الحكومة باتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وأعلن لبنان تسجيل 37 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 304. وأشارت وزارة الإعلام إلى وجود أربع حالات من بين المصابين بحالة حرجة. وكان 4 أشخاص توفوا بسبب الفيروس فيما تعافى ثمانية أشخاص.

الجزائر وتونس

وفي الجزائر، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإغلاق جزئي للعاصمة وتام لولاية البليدة الأكثر تضررا بفيروس «كورونا» المستجد الذي أوقع 17 وفاة على الأراضي الجزائرية.

وبلغت حصيلة المصابين بكوفيد-19 في الجزائر 230 شخصاً. وأعلنت وزارة الصحة في تونس عن تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 114 حالة.