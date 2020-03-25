الأسرى الفلسطينيون يطلبون الحماية

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

شرع الأسرى الفلسطينيون، أمس، بخطوات احتجاجية على عدم حمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وقال نادي الأسير «منظمة غير حكومية» إن الأسرى في سجون مركزية عدة شرعوا صباحاً في إرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.

وأوضح أن ذلك يأتي «رفضاً لسياسات إدارة السجون بسحب 140 صنفاً من (كنتينا) الأسرى، واستغلالها للوضع الراهن الذي فرضه فيروس كورونا المُستجد». وكتب وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ على حسابه في تويتر «طالبنا إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى الفلسطينيين من انتشار فيروس كورونا».