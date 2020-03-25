التحالف يدمر مخزن أسلحة للحوثيين في صرواح

المصدر: عدن - البيان

دمرت مقاتلات التحالف مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب، كما أسقطت قوات الجيش ثلاث طائرات مسيرة بين محافظتي مأرب والبيضاء.



ووفق مصادر عسكرية فإن مقاتلات دمرت مخزن أسلحة للميليشيا في أطراف مديرية ثروته وأن دوي انفجارات متواصلة سمعت في المكان وتصاعد الدخان من المكان المستهدف، كما دمرت المقاتلات منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في المنطقة ذاتها.



وبالتزامن أسقطت قوات الجيش، طائرتين مسيّرتين تابعتين لميليشيا الحوثي في صرواح. في حين تمكنت وحدات أخرى من الجيش مسنودة بمقاتلين من القبائل، من استعادة مواقع كانت سيطرت عليها ميليشيا الحوثي في مديرية مجزر على حدود محافظة مأرب مع محافظة الجوف.



وطبقاً لهذه المصادر استعاد الجيش المسنود بمقاتلات التحالف مواقع بين مأرب والجوف، منها منطقة المرازة شرق الصفراء. كما استعادت دبابة وكمية من الأسلحة، وإعطاب مدرعتين.



وفي البيضاء قال الجيش اليمني إن خمسة من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في كمين نصب لهم في جبهة ناطع شمالي المحافظة، كما تم إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في جبهة قانية.