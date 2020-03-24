الصحة البحرينية تعلن وفاة مواطن بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم عن حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 65 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كان يخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودته للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وأوضحت الوزارة بأن المتوفي قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفي بشكل مستمر.

وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.