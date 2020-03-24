الكويت: شفاء 9 حالات جديدة من مصابي كورونا وإجمالي المتعافين 39

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الثلاثاء شفاء تسع حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم مواطن كویتي وثمان مواطنات كویتیات لیرتفع بذلك عددالحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات التسعة وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.