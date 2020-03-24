إصابة الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الوزيرة اللبنانية السابقة، مي شدياق، مساء أمس الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت شدياق في بيان: "بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفيروس كورونا مما استدعى الزامي فوراً بالحجر المنزلي".

وأضافت "أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى (Hotel Dieu) للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور نتائج التحاليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفيروس".

وتابعت: "أشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً إن شاء الله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".