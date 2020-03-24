مصر تكشف تفاصيل التعامل مع سفينة إيطالية تحمل مصابين بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس في مصر تفاصيل نجاح الهيئة فى التعامل مع سفينة ركاب إيطالية متجهة إلى إيطاليا وعلى متنها مصابون بفيروس كورونا.

وقال رئيس هيئة قناة السويس ، خلال مداخلة تلفزيونية هاتفية :"قمنا بوضع أفضل المرشدين على القاطرة، وقمنا بوضع فواصل، وعبرت بسلام وخرجت من بورسعيد ومتجهة الآن لإيطاليا".

وأكد أنه يتم إجراء حجر صحى لجميع السفن والكشف عليها، ومتابعة البلاغات العالمية، وتابع :"نأخذ كافة الاحتياطات، حيث يصعد المرشد مرتديا كافة التجهيزات وينفذ مهمته، ويتم الكشف عليه قبل صعوده السفينة وبعد نزوله من عليها"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وذكر أن هناك تباطؤا فى حركة الملاحة العالمية، ولكن لم نتأثر والمتوسط 53 سفينة يوميًا بمتوسط 3.3 ملايين طن، مضيفًا :"تم إجراء الحجر الصحى على كافة السفن، والكشف الدورى على جميع العاملين المصريين والأجانب، ونعلم المشكلة وحجم خطرها، وسنساعد الدولة للقضاء عليها".