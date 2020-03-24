محكمة حوثية تقضي بإعدام 40 من قادة الشرعية

المصدر: ( عدن - البيان)

أصدرت محكمة حوثية أحكاماً إرهابية جديدة قضت بإعدام 40 من قادة الشرعية مدنيين وعسكريين وأعضاء في البرلمان.

وذكر المحامي عبد الباسط غازي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة واصلت إصدار أحكام الإعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين وفي مقدمتهم محافظ الجوف أمين العكيمي والقائد العسكري العميد أمين الوائلي .

ونص الحكم على الإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، الثابتة والمنقولة، ورفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع بعدم سماع الدعوى قبل أعضاء مجلس النواب لسبق الفصل في قضيتهم بأحكام سابقة، ورفض كافة الدفوع الشكلية والنوعية والمتعلقة بعضها بالنظام العام.