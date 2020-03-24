تصاعد جرائم انتهاكات المليشيا بحق الشعب اليمني

المصدر: ( عدن - البيان)

ذكرت شبكة حقوقية يمنية، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت ما معدله 12 انتهاكاً في كل يوم في مناطق سيطرتها، توزعت بين القتل والاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

ووفق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فقد وثقت 240 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي ضد المدنيين في عدد من المحافظات، خلال 20 يوماً من الشهر الجاري، بواقع 12 انتهاكاً يومياً.

وفي بيان وزعته الشبكة، فقد وثقت (53) واقعة قتل، بينهم (4) نساء و(6) أطفال، وجرح (36) حالة، بينهم امرأتان و(3) أطفال. وتوزعت هذه الانتهاكات في محافظات مأرب والجوف والحديدة وتعز وإب والبيضاء وحجة وصنعاء ومنطقة الحشاء بمحافظة الضالع، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل المباشر،وجرائم القنص .

الشبكة ذكرت أن فرقها الميدانية، وثقت (14) حالة قتل وإعدامات ميدانية، قامت بها الميليشيا بحق مدنيين، كما رصدت (6) حالات قتل، نتيجة طلق ناري مباشر، وحالة واحدة نتيجة قنص بطلق ناري بالرأس، وحالة قتل نتيجة التعذيب في المعتقل، وحالة وفاة بصدمة قلبية، نتيجة التهديد المباشر بالقتل.