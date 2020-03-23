عبدالله الثاني يطلب من الاردنيين عدم التنقل والالتزام في البيوت

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الملك عبدالله الثاني ملك الاردن اليوم كلمة للأردنيين دعاهم فيها إلى عدم التنقل والالتزام في البيوت.

وقال عبدالله الثاني : في هذه الأيام يمر وطننا في ظروف استثنائية صعبة تستدعي إجراءات والتزاما وتعاونا استثنائياً، وهذا ليس على الأردنيين بالغريب أو المستحيل، فما عهدي بكم إخواني وأخواتي إلا على مستوى المسؤولية و"أنتم قدها" وأنا على ثقة أننا سنتجاوز بمشيئة الله هذه الظروف.

وأضاف لقد علمتني مدرسة الجندية أهمية أن تكون خطتنا استباقية وهذا ومنذ اللحظة الأولى لإطلاق الإنذار العالمي لوباء فيروس كورونا وجهت الحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية للتعامل مع هذا الخطر بأعلى درجات الجاهزية وتشكيل خلية أزمة قبل تفشي الوباء، أو فقدان السيطرة عليه لا سمح الله.

وتابع : لقد رأينا جميعا في الأسابيع الأخيرة إخواننا وأخواتنا الأردنيين في كل مواقعهم يرتقون في أدائهم ويوصلون ليلا نهارا في هذا الخطر ويقفون صفاً واحداً مع القوات المسلحة، قوتنا عنوانها كرامة الإنسان الأردني.

وأضاف : اليوم أتوجه إليكم أنتم عائلتي الكبيرة ابناء شعبي الذين استمد منهم كل العزيمة، اليوم كل واحد منكم جندي كل من موقعه، وأطلب منكم بصوت الأب لابنه عدم التنقل والالتزام بالتعليمات الرسمية، لنرتقي في مسؤولية حماية الوطن التي نحب وأن نتفانى في التضحية والعطاء كما هي الأم التي نحتفل بعيدها هذه الأيام، وإننا نستمد الشعور بالبركة بمناسبة الإسراء والمعراج، وإننا نستذكر حديث جدي الأعظم المصطفى عليه الصلاة والسلام "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا".