السودان يفرض حظر التجوال في جميع مدنه لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى سلطة أمنية بالبلاد الاثنين، فرض حظر التجول في جميع المدن السودانية اعتبارا من الثلاثاء مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في بيان بثه التلفزيون الرسمي "تقرر حظر التجوال في جميع مدن البلاد من الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ )

وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ( 4,00 ت غ) وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 24 مارس".

كما أعلنت اللجنة وقف حركة حافلات نقل المسافرين بين مدن البلاد المختلفة اعتبارا من الخميس.

وأعلن السودان في الثالث عشر من مارس الحالي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

ويوم 20 مارس أعلن اكتشاف حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.

وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان فرض في السادس عشر من مارس حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد الفكي سليمان المتحدث باسم مجلس السيادة في بيان تلاه امام الصحافيين " تقرر إغلاق جميع المطارات والمعابر البرية والبحرية ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الانسانية".

وقال "تم تكوين لجنة عليا لوضع التدابير التي تمنع دخول المرض ... واصدرت اللجنة في اجتماعها الاول قرارا باغلاق المطارات والموانئ والمعابر البرية".

واضاف سليمان "هذه اجراءات احترازية لمنع الاصابة بالمرض وانتشاره ..لاحتواء أي إصابات بالمرض ومحاصرتها حفاظاً على الوضع الجيد الذي تعيشه البلاد".

وأغلقت الحكومة السبت الرابع عشر من مارس جميع المدارس والجامعات والكليات والمعاهد في أنحاء البلاد.