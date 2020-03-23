وفاة ضابط كبير آخر في الجيش المصري بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نعت القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب شفيع داود، الذي وافته المنية، اليوم الإثنين 23 مارس، نتيجة إصابته بفيروس «كورونا المستجد» خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد.

ووفقا لبوابة أخبار اليوم الرسمية المصرية، تعد هذه حالة الوفاة الثانية بين صفوف القوات المسلحة، وذلك بعد اعلان وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، أمس، متأثرا بإصابته أيضا بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض ومجابهته.

يشار إلى أن القوات المسلحة المصرية تنفذ خطة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت والمناطق الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.