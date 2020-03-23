البحرين تعلق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والمصليات

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم إن إدارة الأوقاف السنية أعلنت تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، وذلك اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين 28 رجب 1441هـ الموافق 23 مارس 2020م وحتى أشعر آخر.

وأفادت الوكالة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من اجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.

وأهابت إدارة الأوقاف بالمصلين أن يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مع التأكيد على رفع شعيرة الأذان في أوقاتها المعتادة وعدم توقفها، ويستبدل المؤذن بــجملتي (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) قوله (الصلاة في رحالكم) أو (الصلاة في بيوتكم) أو (الصلاة في أماكنكم)، أو أن يقولها بعد الأذان؛ إعلامًا للناس بدخول وقت الصلاة ودعوتهم للصلاة في أماكنهم وعدم الحضور إلى المسجد.