أمير الكويت: نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

دخلت دول المنطقة مرحلة فرض الإجراءات من أجل مواجهة تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد19).

ووجّه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، كافة الأجهزة في بلاده لمواجهة تداعيات الفيروس.

وقال «إننا نواجه اليوم أزمة صحية عالمية عابرة للقارات، ولا تلوح في الأفق نهاية لها، ما يستوجب الاستعداد لكل الاحتمالات».

وأضاف أن المواجهة الفعّالة لهذا الوباء تتطلب «فزعة كويتية عامة، واستجابة وطنية شاملة، ووعياً كاملاً وتعاوناً جاداً»، مشيراً إلى ما حل ببعض الدول، «لقد شهدنا بأم أعيننا ما حل بدول عظمى من صور مؤلمة ومحزنة، أحدثها هذا الوباء القاتل بسبب التهاون واللامبالاة».

وأضاف: «أننا نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس، وهي معركة الجميع، تستوجب الالتزام الجاد بتعليمات السلطات الصحية، وأهمها تجنّب التجمعات وأسباب العدوى».

وفيما أوقفت السلطات الأردنية مئات المخالفين لأمر حظر التجوال،كما أقرت المغرب قانوناً يقضي بالسجن لكل من يخالف التعليمات، أعلنت البحرين، أنّه سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية اعتباراً من الخميس المقبل.

حظر تجمعات

من جهتها، قررت سلطنة عمان أمس حظر التجمعات في الأماكن العامة، وتقليص عدد الموظفين بمقرات العمل في الجهات الحكومية، وإغلاق محلات الصرافة في وقت أعلنت سوريا عن أول إصابة بالفيروس.

وفي الأردن،قال ناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان، إنه «تم ضبط 392 شخصاً خالفوا أمر حظر التجوال وجرى تحويلهم إلى المراكز الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم»، مؤكداً أنه «سيتم ضبط كل من مخالف وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية» بينما أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة تعليق حضور المصلين للصلوات في المسجد الأقصى.

مرحلة ثالثة

أما في الجزائر فدخلت المرحلة الثالثة من انتشار الوباء.وفي المغرب، دعت الحكومة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية كما أقرت المملكة قانوناً يقضي بالسجن لمدة تصل 3 أشهر لكل من يخالف تعليمات الالتزام بالمنزل.

إلى ذلك، حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تزايد أعداد المصابين ووصولهم لآلاف في حالة عدم الانضباط فيما أعلن الجيش المصري لاحقاً وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت متأثرا بإصابته بالفيروس.