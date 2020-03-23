السعودية تمنع التجول من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء يوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس 2020م .

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس تضمن الأمر للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول،وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع،إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه.

يستثنى من منع التجول منسوبو القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة.

وتقوم وزارة الداخلية باتخاذ ما يلزم لتطبيق منع التجول، وعلى كافة الجهات المدنية والعسكرية التعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.