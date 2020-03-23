ميليشيا الحوثي تحكم بإعدام زعيم البهائيين

المصدر: (عدن - البيان)

أصدرت محكمة استئناف تديرها ميليشيا الحوثي حكماً بإعدام زعيم الطائفة البهائية في اليمن، وأمرت بمصادرة ممتلكاته وإغلاق مقر الجمعية البهائية ومصادرة ممتلكاتها في خطوة أثارت الرعب في صفوف أتباع الطائفة . وذكرت مصادر في الطائفة البهائية لـ «البيان»، أن محكمة الاستئناف في ما تسمى محكمة الإرهاب وأمن الدولة التي سبق لمجلس القضاء الأعلى إلغاءها، أيدت حكماً ابتدائياً قضى بإعدام حامد بن حيدره وهو بمثابة الزعيم الروحي للطائفة البهائية والذي قضى بالسجن ثماني سنوات وتبدلت التهم الموجهة إليه كل فترة.

ووفقاً لما ذكرته المصادر فإن الحكم صدر غيابياً بعد أن منع الرجل من الحضور لقاعة المحكمة وأن جملة من الخروقات القانونية ارتكبت في الجلسة التي لم يحدد موعدها مسبقاً وتم الاستعجال في عقدها في اللحظات الأخيرة، حيث اتهمت النيابة التي يديرها الحوثيون بن حيدره في البداية بـ «الردة» ثم بالتعامل مع إسرائيل بحكم وجود المعبد البهائي المقدس في حيفا.