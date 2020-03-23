الجيش السوري يتسلّم مواقع في الرقة من روسيا

المصدر: (دبي - البيان)

تسلّم الجيش السوري، أمس، مواقع عسكرية من القوات الروسية في الرقة. وذكرت مصادر من «قسد»، أن قوات روسية سلّمت مواقع عسكرية كانت تنتشر بها في الرقة للجيش السوري. وأوضحت المصادر أن هذه المواقع تقع في قرى الكنطري والشركراك والخالدية وسبع جفار شمال الرقة.

وأشارت إلى أن القوات الروسية وبعد تسليمها للمواقع توجهت إلى «اللواء 93» في بلدة عين عيسى ومطار الطبقة العسكري. ودخلت أولى المجموعات التابعة لقوات الجيش السوري في 14 نوفمبر الماضي، إلى ناحية عين عيسى بالرقة ومناطق بالحسكة في إطار اتفاق أبرمته ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية مع الحكومة السورية لنشر قوات الجيش بهدف التصدي لقوات الاحتلال التركي وحماية المدنيين.