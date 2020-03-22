«كورونا» يعلّق صلاة الجماعة بالمسجد الأقصى

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن تعليق حضور المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، ابتداءً من فجر يوم غد الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.



وأوضح مجلس الأوقاف في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه عقد جلسة طارئة استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الإجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة.



وأضاف أن تعليق حضور المصلين إلى الأقصى سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الأذان بالأقصى في كافة الأوقات، على أن يؤدي جميع العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية وحراس الأقصى المتواجدين، الصلاة في الساحات مع مراعاة الإرشادات الصحية.



وقال المجلس: «نشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، إلا أننا اضطررنا لذلك حفاظاً على حياة وصحة المواطنين وصوناً للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العالم الإسلامي».



وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظاً على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.



ودعا المجلس المواطنين في هذه الظروف الصعبة إلى تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة.