أمير الكويت: لا تهاون في التعامل مع وباء كورونا في البلاد

المصدر: وكالات

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن "مثل دول العالم فرض حدث فيروس كورونا أولويته على كل اهتمامات الدولة سعيا للتوصل إلى أفضل السبل في التعامل مع هذا الوباء الخطير".

وتابع أمير الكويت، في خطاب تليفزيوني، مساء اليوم الأحد، "تابعت بارتياح الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية باقتدار في مواجهة الوباء"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد أنه "لا تهاون في التعامل مع وباء كورونا في البلاد، ووجهت بالتواصل مع المواطنين وأبنائنا الطلاب في الخارج لتوفير كافة احتياجاتهم ورعايتهم".

وأردف: "نعمل للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع فيروس كورونا"، معبرا عن "التقدير للمبادرات التي قام بها أبناء الكويت وكما قدمته الشركات والهيئات والأفراد من دعم".

وأكد أنه "نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس تستوجب الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمعات وعدم ترويج الشائعات".