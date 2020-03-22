السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين بشأن كورونا

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين لمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي: "لم نخف عليكم شيئا بخصوص فيروس كورونا"، مؤكدا أن الدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد.

وصرح بأنه لا توجد مشكلة في السلع، ولا يوجد مواد غذائية يقل احتياطيها عن 3 أشهر، حيث تساءل: "فلماذا نتكالب ونشتري أكثر من حاجتنا؟".

وأفاد السيسي أن الدولة المصرية نفذت جهوداً غير مسبوقة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين، مبينا أن الدولة ومؤسساتها سوف تتحرك بشكل أكبر للتغلب على أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.

وأضاف خلال لقائه مع وفد من "المرأة المصرية"، أن هناك محاولات مستمرة للتشكيك في أزمة فيروس كورونا، والأمر لم يقتصر على كورونا ولم يقتصر على الست سنوات الماضية، ولكنه مستمر على مدار الـ 80 سنة ماضية.

كما أصدر الرئيس المصري عدة قرارات لمجابهة الفيروس القاتل، وهي إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022، وخفض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3 بالمئة مع إتاحة الحدود الائتمانية للأزمة لتمويل رأس المال.

كما أصدر أمرا بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليار جنيه مصري من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.