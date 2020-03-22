الكويت يعلن شفاء 3 مصابين من كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 30 حالة

المصدر: كونا

أعلن وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح الیوم الأحد شفاء ثلاث حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19 (ھم مواطن ومواطنة كویتیان والثالثة مقیمة إسبانیة لیرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 30 حالة.

وقال الشیخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن التحالیل والفحوص المخبریة والإشعاعیة أثبتت شفاء ھذه الحالات الثلاث من الفیروس.

وذكر أنھ سیتم نقل ھذه الحالات إلى الجناح التأھیلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابین بالفیروس تمھیدا لخروجھا من المستشفى خلال الیومین المقبلین.