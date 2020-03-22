سلطنة عمان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع العدد إلى 55

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19 ) لمواطنين مرتبطة بالمخالطة لقريب مصاب عائد من السفر إلى إحدى دول الخليج.

وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 55 خمساً وخمسين حالة ، فيما ارتفع عدد حالات التشافي إلى 17 حالة.

وشددت الوزارة على الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة ودور العبادة.

كما حرصت على تنبيه جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.