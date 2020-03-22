الشرعية تحرّر مناطق في البيضاء

المصدر: عدن - البيان

أعلنت قوات الشرعية، أمس، تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. وقال العميد أحمد النقح، قائد اللواء 117 مشاة، إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف، شنوا هجمات عنيفة ضد الميليشيا شمال البيضاء، مؤكّداً تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية، ومنها القطور والتباب السود وغيرها.

وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط نحو 100 قتيل وجريح من الميليشيا، فضلا عن استعادة الجيش الوطني عدداً من الآليات العسكرية وكميات من الأسلحة والذخائر.

تقدّم

إلى ذلك، استمرت قوات الشرعية، في تقدمها في جبهة صرواح غرب مأرب. وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش المسنودة بقبائل مراد وجهم وبني جبر، واصلت ملاحقة الميليشيا في جبهة صرواح مقتربة من سوق مديويك صرواح، فيما تخوض مواجهات عنيفة مع الميليشيا، التي تتمركز في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن المعارك التي يقودها العميد ذياب القبلي قائد اللواء 134، تمدّدت إلى المواقع التي كانت الميليشيا تتمركز فيها قبل التصعيد الأخير، مشيرة إلى أن مقاتلات التحالف ساندت تقدم قوات الجيش ونفذت سلسلة غارات على مواقع وتجمعات الميليشيا ووصلت إلى قرب سوق صرواح. كما دمّرت مقاتلات التحالف تعزيزات للميليشيا في جبهات المخدرة والمشجع وهيلان، واستهدفت تجمعات الميليشيا في منطقة الجدفر، أدى إلى إعطاب مدرعتين. وفي نهم شرق صنعاء نفّذت قوات الجيش، هجوماً على مواقع الميليشيا في أطراف جبال صلب.

إلى ذلك، قتل أحد أعيان قبائل الجدعان يبلغ من العمر 65 عاماً، وكان يقاتل في صفوف الجيش ضد ميليشيا الحوثي في مأرب، بعد فقدانه ثلاثة من أبنائه في القتال ضد الميليشيا. سياسياً، رحّبت وزارة الخارجية اليمنية، بدعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإطلاق سراح جميع الأسرى. وقالت عبر حسابها على «تويتر» نقلاً عن الوزير محمد الحضرمي: «هذا ما سعت إليه الحكومة ولا تزال كونها خطوة إنسانية بحتة»، مضيفة: «نجدد دعوتنا إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير في الأردن دون مماطلة ودون قيد أو شرط، نحن مستعدون وجاهزون إذا كان هناك نية حقيقية من قبل الحوثيين».