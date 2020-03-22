مستشفيات متنقلة وحجر صحي بمراكز مخصصة في المنطقة

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

تواصل دول المنطقة، تشديد إجراءاتها لمواجهة فيروس «كورونا» «كوفيد - 19»، ففي وقت أقرّت مصر عدة إجراءات احترازية ووقائية، أعلنت تونس الحجر الصحي الإلزامي في مراكز مخصصة، في حين نشرت المملكة العربية السعودية مستشفيات متنقلة.

وبدأت الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية، بتوزيع وإنشاء مستشفياتها المتنقلة لمساندة الجهود الاحترازية والإجراءات الاستباقية التى تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية لمواجهة الفيروس.

غلق المساجد

وفي إطار التدابير لمواجهة الفيروس، قررت وزارة الأوقاف المصرية، إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها، وجميع الزوايا والمصليات، لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد، دون الزوايا والمصليات.

كما قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غلق جميع الكنائس، وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، دعماً للخطوات الجادة والفاعلة التي تتخذها مصر لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية حتى 31 مارس الجاري.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات، تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالجامعات.

مراكز مخصصة

وفي تونس، قررت السلطات، تخصيص مراكز محددة لفرض الحجر الصحي الإلزامي، كما علقت رحلات الطيران الداخلية.

وأوقفت المغرب جميع قطارات الخطوط من وإلى مختلف الاتجاهات، ابتداءً من غدٍ الاثنين، ومنع السفر بين المدن المغربية عبر وسائل النقل العمومية. أما في سوريا، فقرر مجلس الوزراء إغلاق الأسواق وتعليق العمل في الوزارات.