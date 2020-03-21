ملك البحرين يوجه بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة

المصدر: وكالات

أشاد العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بما حققته الأم البحرينية من إنجازات بارزة في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات، وأعرب عن فخره واعتزازه بدور المرأة البحرينية في نهضة الوطن وما تمثله من مدرسة في صنع الإنجاز وتنشئة وتربية الأجيال المتعاقبة التي أسهمت فيما حققته مملكة البحرين من تقدم وازدهار، وذلك بمناسبة يوم الأم الذي تحتفل به مملكة البحرين.

وتقديراً من جلالته إلى المسؤوليات النبيلة للمرأة البحرينية في تربية الأجيال ورعاية أسرتها، ومراعاة من جلالته للاحتياجات الأسرية أثناء هذه الفترة الاستثنائية ودعماً للأم العاملة البحرينية وتمكينها من الرعاية المنزلية لأبنائها خلال الفترة المؤقتة لإيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وتقديرًا لدور الأم وإسهاماتها فقد وجه جلالته الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعلى أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة.