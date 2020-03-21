باستثناء محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود

السعودية تعتزم إغلاق المحال التجارية غير الضرورية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

تعتزم الجهات المسؤولة في السعودية إغلاق المحال التجارية غير الضرورية، وذلك من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا يوميًّا، اعتبارًا من اليوم السبت.

وأشارت مصادر وفقا لصحيفة عاجل السعودية، إلى أن القرار يستثني المنشآت الحيوية المتضمنة «محال المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود».

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المملكة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد، والحد من مخاطر انتشاره، وضمان حماية وسلامة كل فئات المجتمع، واستجابةً لتعليمات السلطات الصحية بشأن التصدي لانتشار عدوى الأمراض التنفسية، خاصةً في البيئة المزدحمة المغلقة.

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