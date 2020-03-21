الصحة اللبنانية: كورونا بدأ مرحلة الانتشار في البلاد

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تشير إلى بدء مرحلة الانتشار في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن المجموع النهائي للحالات المثبتة بفيروس كورونا حتى اليوم بلغ 206 حالات، مشيرة إلى أنه وردت خلال الفترة الأخيرة 24 حالة جديدة من مختبرات خاصة خارج المختبرات الجامعية المعتمدة، ستتم إعادة التأكد من نتائجها في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وأضافت أن "هذه الأرقام تشير إلى بدء مرحلة الانتشار"، مشددة على ضرورة "تطبيق جميع الإجراءات الوقائية، بخاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وإن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية".

وكانت وزارة الصحة في لبنان أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 187 حالة.

وقالت الوزارة، إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشارت إلى أنها تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا.