الصحة السعودية تحذر من الاستهتار بتعليمات "عدم المخالطة"

المصدر: وكالات

حذر محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، السبت، من الاستهتار بتعليمات عدم المخالطة، معلنا اكتشاف 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، في مؤتمر صحفي، إن الفحوصات المخبرية تجاوزت 22 ألفا، وأن ثمانية مصابين امتثلوا للشفاء.

وأضاف العبد العالي "الدولة توفر كل الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا". وحتى أمس، بلغ عدد المصابين بالفيروس في السعودية 344 حالة.

وأعلنت السعودية، الجمعة، تدابير بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، نقلا عن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحزمة تشمل 50 مليار دولار على صورة دعم للبنوك والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تتضمن أيضا مبادرات أخرى لدعم الاقتصاد بقيمة تتجاوز 70 مليار ريال.