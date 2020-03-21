لبنان يعلن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم السبت تسجيل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا( كوفيد 19) ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 187 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، إنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم مع تحديد ومتابعة جميع المخالطين ومراقبة جميع القادمين من البلدان التي تشهد انتشارا محليا للفيروس.

وأشارت إلى أنها تتابع التقصي الوبائي (مصدر العدوى) لبعض الحالات التي شخصت أخيرا ، داعية جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة لا سيما الحجر المنزلي الإلزامي وضبط الحركة إلا عند الضرورة القصوى.