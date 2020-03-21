الكويت تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت تسجیل 17 حالة مؤكدة إصابتھا بفیروس كوروناالمستجد (كوفید 19) خلال الـ 24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك عدد الاصابات في البلاد إلى 176 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند قوله إن الحالات تضم 10 كويتيين ولبنانيين اثنين وفلبينيتين ومصرياً وهندياً وصومالياً.

وكان وزیر الصحة الشیخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح الیوم شفاء خمس حالات مصابة بفیروس كورونا لیصل إجمالي من أعلن عن شفائهم من المرض إلى 27 حالة .

وحسب الوكالة ، بلغ بذلك عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في أحد المستشفیات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابین بفیروس كورونا 149 حالة ، أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة فقد بلغ عددھا خمس حالات منها حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة فیما بلغ عدد المسوحات المخبریة 16038 مسحة.