بالفيديو.. الأردن يطلق صافرات الإنذار لبدء حظر التجول

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق الأردن صافرات الإنذار لبدء حظر تجول على مستوى البلاد في إطار مساعي احتواء كورونا.

ودخل حظر التجول حيز التنفيذ في جميع مناطق الأردن في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت (0500 بتوقيت جرينتش)، حيث أطلقت صافرات الإنذار لتنبيه المواطنين وتحذيرهم بخصوص بدء العمل بأمر الحظر الذي يحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم واغلاق جميع المحلات في جميع مناطق المملكة الأردنية بهدف حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس الجمعة، قرارا يقضي بحظر التجول في أرجاء البلاد ابتداء من صباح السبت، في أحدث الخطوات التي يتخذها الأردن لمواجهة فيروس كورونا مع تزايد عدد المصابين.

وقال عمر الرزاز إنه سيتم غلق جميع المحال التجارية في مناطق الأردن كافة، على أن يتم الإعلان صباح الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية، بالآلية التي ستعلن.