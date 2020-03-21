بريطانيا ترجّح التغلب على الفيروس خلال 12 أسبوعاً

المصدر: لندن-وكالات

أعربت بريطانيا عن أملها في التغلب على فيروس «كورونا» (كوفيد-19) خلال 12 أسبوعاً، إذا اتبع الناس إرشادات الحكومة حتى يتراجع عدد المصابين بالفيروس بحلول نهاية يونيو المقبل.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي أضاف قائلاً: «في هذه اللحظة، المرض ينتشر بطريقة لا تستجيب فيما يبدو لمحاولات تدخلنا». مشدداً على أن احتمال فرض إجراءات أكثر صرامة في لندن لمواجهة تفشي الفيروس.

وتابع «أعتقد أن مزيجاً من الإجراءات التي نطلب من الناس اتباعها وإجراء فحوص بشكل أفضل وتحقيق تقدم علمي سيتيح لنا التغلب على الفيروس خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، ليس بوسعي أن أقف هنا وأقول إن الأعداد ستتراجع بحلول نهاية يونيو. هذا ممكن لكن ببساطة لا أستطيع أن أقول ذلك بيقين».

بدورها، حضت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية شعبها على الوقوف صفاً واحداً في محاربة انتشار الفيروس.

وقالت اليزابيث: «إننا جميعاً مطالبين بتغيير أسلوب حياتنا العادية من أجل صالح مجتمعاتنا الكبرى التي نعيش فيها، وبصفة خاصة من أجل حماية معظم المعرضين للخطر فيها».

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «إيفنينج ستاندرد» أنه سيتم إصداء أوامر بإغلاق المطاعم والمراكز الرياضية ودور السينما في جميع أنحاء لندن في إطار مساعي العاصمة لاحتواء تفشي الفيروس. كما أعلنت الحكومة أنها توصلت إلى اتفاق مع شركات السكك الحديدية في البلاد لخفض الخدمة.