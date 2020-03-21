تونس في حجر صحي وحظر تجوال بالأردن

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

شددت دول عدة في المنطقة من إجراءاتها لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، فذهبت تونس لفرض حجر صحي على البلاد، بينما أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية حظراً للتجوال اعتباراً من اليوم السبت لاحتواء الفيروس.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، حجراً صحياً على البلاد، مطالباً التونسيين بالبقاء في بيوتهم لمنع انتشار الفيروس. وقرر سعيد منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

وإثر اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أكد سعيد أن الدولة ستتكفل بمد كل السكان بالمواد الغذائية، وغلق المناطق الصناعية الكبرى، وتكثيف الحجر الصحي على العائدين من خارج تونس. وشدد على ضرورة ضرب المحتكرين في المنتجات الحيوية في هذه الأوقات الصعبة التي تعيشها تونس ودول العالم.

من جهتها، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستفرض حظراً للتجول في وقت مبكر اليوم السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس «كورونا».

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ اليوم وحتى إشعار آخر.

وعيد وتهديد

أما في العراق، توعدت الحكومة بعقوبات تشمل فرض غرامات ومصادرة السيارات، على المخالفين لحظر التجول المفروض، تجنباً لمخاطر تفشي الفيروس. وأعلنت في بيان صادر عن القوات المسلحة، فرض حظر تجول شامل في العراق، وهددت بعقوبات لمن يخرق الحظر.

وجاء في البيان: «إن خلية الأزمة الصحية التي خولناها بموجب أمرنا الديواني.. تسعى بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على وضع صحي آمن تجنباً لمخاطر صحية صعبة يتعرض لها العالم أجمع».

أما في سوريا، فمنعت السلطات دخول الأجانب الوافدين من الكثير من البلدان التي يتفشى بها الفيروس كورونا في إطار توسيع إجراءات مكافحة الوباء.

حالات شفاء

إلى ذلك، أعلنت مي كيلة وزيرة الصحة الفلسطينية أمس تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في مدينة سلفيت لشخص عائد من باكستان، بالإضافة إلى شفاء 17 مريضاً ممن كانوا في العزل ببيت لحم و19 من المخالطين، كانوا في الحجر وتقرر السماح لهم بالعودة إلى بيوتهم مع ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وقررت وزارة الصحة الفلسطينية رفع الحجر عن نزلاء فندق انجل في بيت لحم وسمحت لهم بالعودة إلى منازلهم.

