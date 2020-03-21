رئيس المحكمة العسكرية في لبنان يتنحى

المصدر: (بيروت - أ.ف.ب)

استقال رئيس المحكمة العسكرية في لبنان، احتجاجاً على حملة الانتقادات التي طالته إثر قراره إطلاق سراح مواطن أمريكي لبناني متهم بتعذيب سجناء عندما كان قيادياً في ميليشيا تعاملت مع إسرائيل.

وأقام الفاخوري على مدى عشرين عاماً في الولايات المتحدة. ولدى عودته إلى لبنان في سبتمبر الماضي، أوقف وأطلق القضاء العسكري آلية ملاحقة بحقه.

وقال رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله في كتاب التنحي، «احتراماً لقسمي وشرفي العسكري، أتنحى عن رئاسة المحكمة العسكرية التي يساوي فيها تطبيق القانون إفلات عميل، ألم أسير وتخوين قاض».