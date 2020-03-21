واشنطن: بغداد فشلت في حماية «التحالف»

المصدر: (واشنطن- بغداد- وكالات)

صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الإيرانيين أنهم سيحاسبون على الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية في العراق، فيما أعلنت وزارة الخارجية أنها تشعر بخيبة الأمل إزاء أداء الحكومة العراقية في حماية قوات التحالف الدولي، بالتزامن مع بدء التحالف سحب قواته بتدريب الجيش العراقي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إنه تم إبلاغ إيران بأن الولايات المتحدة ستحملهم المسؤولية في حال تعرضت حياة الأمريكيين في العراق إلى الخطر. فيما قال مسؤول بالخارجية الأمريكية عن خيبة أمل واشنطن تجاه أداء العراق في ما يخص حماية قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أن بغداد تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي الأخير.

في غضون ذلك، قال مسؤول كبير بالخارجية: إن الولايات المتحدة تشعر «بخيبة أمل شديدة» بسبب أداء الحكومة العراقية فيما يتعلق بتنفيذ التزامها بحماية قوات التحالف الذي تقوده واشنطن في البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد أبلغت الولايات المتحدة بأن بغداد ستجري تحقيقاً وافياً عن الهجوم الصاروخي.