خبير سوداني يطرح ميثاق شرف عسكرياً

المصدر: (الخرطوم - طارق عثمان)

طرح الخبير العسكري السوداني اللواء عبد الرحمن أرباب ميثاق شرف عسكري لإيقاف الانقلابات في السودان، يطالب عبره بأن يتخلى الضباط عن طموحاتهم الشخصية في الوصول إلى سدة الحكم.

وقال أرباب في تصريح لـ«البيان» إن ميثاق الشرف الذي يدعو للالتزام بثوابت محددة تتمثل في أن القوات المسلحة صمام الأمان للسودان ، ويجب أن تترك بعيداً عن التنافس السياسي، وأن تحتفظ باحترافيتها استقراراً لأداء مهامها الصعبة، بجانب التزام الشعب والقوات المسلحة برفض أي انقلاب عسكري.

ويستثني الميثاق الانحياز بواسطة قيادة المؤسسة العسكرية، عندما يدعوهم الشعب لذلك وبعد المشورة مع هيئة القيادة والضباط برتبة اللواء فما أعلى، للتأكد من حتمية التدخل وبما يحفظ أمن البلاد ويجنبها إراقة الدماء.