الحوثي يحرق 160 طن قمح بتعز

المصدر: (عدن - وكالات)

أدانت الحكومة اليمنية، بشدة إحراق ميليشيا الحوثي الانقلابية 160 طناً من القمح بمحافظة تعز والمقدمة من برنامج الغذاء العالمي، مشددة على أن ذلك يعد انتهاكاً جسيماً يضاف إلى قائمة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق العملية الإغاثية.

وطالبت الحكومة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، بتحريك ملف جرائم ميليشيا الحوثي بحق الأعمال الإنسانية أمام المجتمع الدولي ومجلس الأمن للضغط على الميليشيات لوقف كافة الانتهاكات الإنسانية في اليمن واتخاذ إجراءات كفيلة بعدم التعرض لها مستقبلاً.

ودعا برنامج الغذاء العالمي إلى إيضاح جرائم الميليشيات بحق الأعمال الإغاثية للرأي العام المحلي والدولي وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وإدانتها بشكل واضح وصريح، مجدداً التأكيد على استمرار الحكومة في تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الإنسانية لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية في اليمن.