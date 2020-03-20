الأردن يعلن حظر التجوال اعتباراً من غد السبت

المصدر: د ب ا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة الاردنية أمجد العضايلة حظر تنقل الاشخاص في المملكة اعتبارا من صباح يوم غد السبت وحتى اشعار آخر.

واضاف " يعاقب من يخالف احكام قانون الدفاع بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتابع العضايلة " يتسثنى من الحظر الجهات المحددة من قبل وزير الدفاع".

كما أعلن إغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه.

وسجل الأردن 56 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى أمس الخميس .

واتخذ الاردن حزمة من الإجراءات للتصدي لانتشار فيروس كورونا من بينها نشر القوات المسلحة الأردنية على مداخل ومخارج المحافظات وتعطيل جميع المؤسسات وتحظر مغادرة المنازل.