274 إصابة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 274، مضيفاً أن غالبية الإصابات جاءت من خارج المملكة.

كما لفت إلى أن حالة واحدة سجلت في منشأة صحية في الرياض أعلن عنها سابقاً، مشيراً إلى أن المصابة اكتسبت العدوى من خارج المنشأة.

وأوضح أن بقية الإصابات جاءت جراء مخالطة إصابات أعلن عنها سابقا.

كما أعلن عن إجراء أكثر من 16 ألف فحص مخبري، مضيفاً أن الوزارة ترصد كل المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بظهور أدوية جديدة.

إلى ذلك، شدد على ضرورة التقيد بإجراءات النظافة الشخصية، والابتعاد عن المصافحة، والمخالطة، والابتعاد عن التجمعات سواء العائلية أو الاجتماعية.

ونبه مجدداً إلى ضرورة تقيد من دخل من خارج المملكة في وقت سابق بالحجر الصحي لـ 14 يوماً، وفقاً للعربية نت.

وعن تعليق المواصلات والرحلات الداخلية في المملكة، أوضح أن هذا القرار مؤقت، وهو خطوة وقائية لمنع تفشي الفيروس.

يذكر أن السعودية أعلنت في وقت سابق الجمعة، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من يوم السبت.