مصر: خطبة الجمعة 10 دقائق والوضوء فى البيت

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية ، إن الوزارة اتخذت الكثير من الإجراءات الاحترازية من أجل الوصول بالمصلين لبر الأمان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إغلاق الأضرحة ودور المناسبات وتم إغلاق دورات المياه والمراحيض وأماكن الوضوء لأن الفيروس يعيش فترات أكبر في الأماكن الرطبة.

وأردف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أنه تم مناشدة المصلين بأن يصطحب كل منهم سجادته ليكون في منأى عن مصادر العدوى بفيروس كورونا.

ونوه طايع أنه تم التشديد على تهوية المساجد وتخفيض مدة خطبة الجمعة إلى 10 دقائق وإيقاف تحفيظ القرآن وحلقات العلم.